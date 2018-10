in foto: I sequestri della polizia locale

Gli agenti della polizia locale del Gruppo Centro Ex Trevi hanno scoperto un deposito merci all'interno di due appartamenti del centro storico di Roma. Il luogo, via dei Panieri. I venditori ambulanti li utilizzavano come nascondigli per gli oggetti destinati ai turisti. L'operazione è avvenuta durante i consueti controlli di antiabusivismo commerciale lungo le vie principali della Capitale. I vigili urbani, nel corso del monitoraggio dei movimenti dei venditori irregolari, hanno scovato i magazzini di articoli destinati alla vendita illegale in strada. All’ interno degli alloggi erano stipati e pronti per il commercio nel mercato illegale circa 1.500 pezzi, tra cui 275 ombrelli, 76 poncho, 530 accessori di telefonia, 105 prese elettriche, 14 cucitrici, 31 sciarpe e 72 cappelli.

Gli agenti hanno fermato e identificato otto persone di nazionalità bengalese dai 25 ai 35 anni di età. Sono in corso ulteriori accertamenti amministrativi sugli alloggi in questione.