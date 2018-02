Vendeva cocaina e crack passando i ‘pezzi' di polvere bianca ai clienti, direttamente dalla grata della finestra di casa. Succede a Primavalle, quartiere popolare alla periferia Nord di Roma, in uno dei comprensori del così detto ‘Lotto 29'. A scoprire l'attività del pusher di 41 anni gli investigatori del commissariato di polizia della zona, al termine di un'articolata attività di indagine, supportata dall'installazione di alcune telecamere nascoste, che hanno ripetutamente immortalato l'attività di spaccio ‘take a way' organizzata dell'uomo comodamente a casa sua.

"Per non pregiudicare le indagini, i poliziotti hanno seguito l’ennesimo cliente e lo hanno bloccato. – si legge in una nota – Il tossicodipendente aveva in tasca un “ventino” di cocaina cotta (crack), ovvero circa 0.3 grammi di stupefacente che viene venduto convenzionalmente al prezzo di 20 euro.

Accertata la vendita, i poliziotti hanno atteso che lo spacciatore uscisse di casa per arrestarlo". In casa sono stati trovati alcune dosi di crack pronte ad essere vendute, 450 euro in contanti ritenuti il provento dell'attività di spaccio e su dei fogli la "contabilità" della vendita al dettaglio della droga.