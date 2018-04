Sul suo sito web si potevano trovare ricambi per tutti i tipi di autovetture, che venivano fotografati e poi spediti all'interno dell'apposito imballaggio. Peccato che tutti i pezzi di ricambio provenissero da auto rubate, che venivano poi smontate e utilizzate per alimentare la fiorente attività commerciale online. Gli agenti della polizia giudiziaria della stradale di Roma hanno individuato il magazzino che era al centro di questo commercio: si tratta di un capannone che si trova alla periferia nord della Capitale. All'interno l'attività era ben organizzata: da una parte il materiale in partenza verso gli ignari compratori, dall'altro quello "in arrivo" da altrettanto ignari proprietari di vetture che venivano nel frattempo rubate tra le strade di Roma. Nei locali erano stipati centinaia di ricambi, tutti di provenienza illecita: parti di motore e della trasmissione e anche ricambi per le carrozzerie, come paraurti, sportelli, fanali.

Il titolare dell'attività online è stato denunciato per ricettazione

Pensando a quanto fosse fiorente l'attività online, viene da immaginare che qualcuno, tra gli acquirenti del sito, abbia magari acquistato ricambi provenienti dalla sua precedente vettura rubata per la sua nuova auto. I finanzieri hanno comunque sequestrato nel frattempo tutti i veicoli, i ricambi e le attrezzature che hanno trovato all'interno del capannone. Il titolare dell'attività di rivendita online, un cittadino romano di 46 anni, è stato invece denunciato a piede libero per ricettazione.