Un grave incidente è avvenuto nella serata di ieri – domenica 11 novembre – su via Vecchia Napoli a Velletri (Castelli Romani), all'incrocio con via Caranella. Erano da poco passate le 21.00 quando si sono scontrate una Smart e una Renault Scenic. Ferite tutte e quattro le persone a bordo delle due vetture: si tratta di un uomo di 39 anni di Cisterna di Latina che viaggiava a bordo della Smart, e di una giovane coppia che viaggiava nell'altra auto coinvolta con a bordo il figlio di pochi mesi. Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti all'0spedale di Velletri: ricoverati in codice giallo, nessuno da quanto si apprende è in condizioni tali da destare preoccupazione. Paura soprattutto per il neonato a bordo: per lui solo un trauma indotto dallo schianto, ma nessun'altra conseguenza.

Le forze dell'ordine hanno chiuso il tratto di strada interessato per effettuare i rilievi utili a stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità: da quanto appurato finora una delle due auto ha impegnato l'incrocio nonostante il semaforo rosso. Al termine i mezzi incidentati sono stati rimossi e il traffico sulla strada di campagna è tornato alla normalità.