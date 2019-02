in foto: Incidente sulla via dei Laghi a Velletri – foto IlMamilio

Incidente sulla via dei Laghi a Velletri, Castelli Romani, questa mattina intorno alle 11 e 30. Nello scontro sono rimaste coinvolte quattro vetture: una Nissan Qashqai, una Ford Focus, una Fiat Punto e un furgone Fiat Ducato. Proprio il conducente di quest'ultimo mezzo è quello rimasto ferito in maniera più grave. L'uomo è stato estratto dalle lamiere dell'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Velletri, che poi lo hanno affidato agli operatori del 118.

Stando a quanto si apprende il tutto sarebbe nato da uno scontro frontale tra due delle vetture coinvolte. Tra esse, riporta il quotidiano locale IlMamilio, ci sarebbe anche un'automobile della Guardia di Finanza di Velletri. L'incidente è avvenuto in corrispondenza di una curva, quella dopo l'Ospedale San Raffaele, una brutta curva a gomito che già in passato è stata teatro di altri scontri. Secondo le prime ricostruzioni il Ducato avrebbe sbandato scontrandosi semi frontalmente con due automobili, una guidata da un ragazzo e un'altra guidata da un finanziere 45enne. Coinvolta anche un'automobile con a bordo un 43enne di Velletri e un sacerdote, che non ha potuto evitare le altre vetture incidentate al centro della carreggiata. La strada è stata chiusa dalle 11 e 30 alle 13 e 30.