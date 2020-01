in foto: Via dei Cinque Archi a Velletri – Foto Google Maps

Un uomo è stato trovato morto all'interno di un canale di scolo accanto a via dei Cinque Archi, una strada di campagna tra Velletri e Aprilia non nuova a tragici incidenti stradali. E la prima ipotesi è proprio legata a un'auto pirata, che potrebbe aver prima investito il signore per poi scappare senza dare alcun allarme. In ogni caso, per il momento, tutte le ipotesi restano aperte e solo l'autopsia stabilirà con esattezza le cause della morte.

Il ritrovamento questa mattina alle 9,30: la vittima è un 56enne

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 9,30 al chilometro 6 di via dei Cinque Archi. La vittima è un uomo di 56 anni, incensurato, L.A. le sue iniziali. A dare l'allarme, stando a quanto si apprende, è stato un passante che ha subito chiamato il 112. Purtroppo l'intervento dei sanitari del 118 è stato inutile. Il medico legale intervenuto sul posto non ha trovato segni evidenti di violenza esterni o evidenti lesioni che possano far pensare a un investimento. In ogni caso il pm della procura di Velletri di turno ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita presso l'ospedale di Tor Vergata nelle prossime ore. Il 56enne abitava poco distante dal luogo dov'è stato ritrovato morto. Secondo quanto riporta il quotidiano locale LaNotiziaoggi, ieri sera l'uomo non aveva fatto rientro a casa e per questo i familiari hanno provato a cercarlo per tutta la notte. Stamattina, come detto, è stato ritrovato da un passante, ma per lui non c'è stato niente da fare.