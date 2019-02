Quella che vi stiamo per raccontare è una storia a lieto fine, ma che ha fatto preoccupare moltissime persone: questa mattina una bimba di soli due anni è rimasta bloccata per mezz'ora nella macchina del nonno a Velletri, davanti a Porta Napoletana. Sembra che le portiere non si aprissero più a causa di un guasto elettronico, che ha fatto sudare freddo il congiunto della piccola, i Vigili Urbani e i passanti accorsi per dare una mano. Tutto è accaduto alle 8.30 del mattino, quando l'uomo è uscito di casa per accompagnare la nipotina all'asilo: sceso dalla macchina per prenderla e accompagnarla all'interno dell'edificio, ha lasciato le chiavi attaccate al cruscotto. Cosa che ha fatto scattare la chiusura centralizzata, imprigionando la bambina all'interno. La piccola adesso sta bene e non si è nemmeno troppo spaventata: anzi, è rimasta molto tranquilla ed estremamente incuriosita da tutte quelle persone che la stavano guardando intorno alla macchina.

Velletri, il salvataggio della bimba chiusa in auto per mezz'ora

A salvare la bambina non solo i passanti e i vigili urbani, ma anche il "Nonno Vigile", che si trovava proprio nei pressi di Porta Nomentana. Dopo che la piccola è rimasta chiusa nella Fiat Doblò, infatti, il nonno ha iniziato a girare intorno alla macchina in cerca di una soluzione. Questo ha attirato l'attenzione delle persone presenti, accorse per dare una mano all'uomo e alla bimba chiusa nell'auto, che non capiva cosa stesse succedendo. Alla fine i passanti e i vigili sono riusciti ad aprire l'auto grazie a un finestrino lasciato leggermente aperto: una signora minuta, con le mani molto piccole, è riuscita a raggiungere la sicura della Fiat Dobrò, sbloccandola. A quel punto il nonno è riuscito ad aprire la portiera e a raggiungere la nipotina, che non si è mai spaventata per tutto il tempo in cui è rimasta chiusa all'interno della macchina.