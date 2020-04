in foto: Immagine di repertorio

L'Astral Infomobilità segnala un veicolo in fiamme al chilometro 574 dell'Autostrada A1 Roma-Napoli in direzione sud e precisamente tra il nodo dell'Autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo e il bivio per la Diramazione Roma-Sud. Astral chiede agli utenti di stare attenti al fumo presente in carreggiata.

Viste le norme contro la diffusione del coronavirus, l'autostrada è praticamente deserta e non si segnalano particolari disagi dovuti al veicolo in fiamme sull'A1.