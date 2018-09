in foto: Incendio Guidonia Foto Facebook

Vasto incendio a Guidonia Montecelio, paese in provincia di Roma. Secondo quanto riporta il quotidiano TiburnoTv sta interessando una vasta area boschiva nella zona di Poggio Cesi tra Sant'Angelo Romano e Montecelio. Sul posto i vigili del fuoco e in arrivo squadre della protezione civile.

Informazioni dalla pagina Facebook "Meteo Lazio": "Attenzione! ci è stato appena segnalato un vasto #incendio nei pressi di Guidonia Montecelio da un nostro fan; la foto è stata scattata da Lunghezza in provincia di Roma". Stando a quanto si apprende l'incendio sarebbe divampato in via dei Cioccati a Guidonia. Si tratta precisamente della zona di Poggio Cesi, la collina che si trova tra Montecelio e Sant'Angelo Romano. L'incendio è visibile da molti quartieri del quadrante est di Roma.