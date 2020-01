Vasco Rossi e Gaetano Curreri hanno fatto visita in ospedale a Caterina Maliziola, una ragazza di 25 anni di Ceccano ricoverata presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Il rocker di Zocca e il frontman degli Stadio prendono parte da anni alla ‘Star Therapy‘ promossa dall'Ansabbio Onlus, che cerca di aiutare i pazienti affetti da tumore facendogli incontrare artisti del mondo dello spettacolo. Vasco Rossi ha cantato alla ragazza una delle canzoni più famose della sua carriera, ‘Vivere', facendola sorridere in un momento molto difficile: Caterina, infatti, sta affrontando l'ultimo ciclo di chemioterapia per sconfiggere un tumore raro e maligno alle ossa. Sono 25 anni che Vasco Rossi prende parte alla Star Therapy. La prima volta è stata nel 1995, quando ha vestito i panni del Dottor Sorriso per visitare i bambini del reparto pediatrico in ospedale. Quest'anno l'associazione Ansabbio, promotrice del progetto, compie 25 anni, con Vasco Rossi instancabile al suo fianco.

In 25 anni Vasco Rossi non ha mai mancato un appuntamento con la ‘Star Therapy'. Insieme a lui ieri, Gaetano Curreri, mentre a dicembre è stata la volta di Renato Zero e Gianni Morandi. Come al solito ha portato con sé vari gadget da regalare ai pazienti dell'ospedale: obiettivo di queste visite, che hanno per protagonisti i nomi più amati della musica, è cercare di portare un po' di gioia e un sorriso sui volti dei bambini e dei ragazzi ricoverati, alle prese con la sfida più grande della loro vita. "Qui si trova la verità della sofferenza che è quella che fa riflettere e fa pensare che in fondo tutti i problemi che abbiamo noi tutti i giorni sono sciocchezze – ha scritto Vasco su Instagram – Questa è un'esperienza che mi arricchisce perché mi dà un sacco di energia e posso anche portare un po' digioia".