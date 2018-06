Il grande rocker di Zocca farà tappa lunedì 11 e martedì 12 giugno allo Stadio Olimpico. Sessantasei anni compiuti quattro mesi fa, dei quali quarantuno passati sui palchi, il "Komandante" Rossi continua a regalare a tutti i suoi fans dei live energici e sempre innovativi; dopo essersi lasciato infatti alla spalle il concerto dei record di Modena Park, esattamente a luglio di un anno fa, il Blasco si è completamente dedicato al tour "Non Stop Live", caratterizzato da una scenografia sempre in movimento e da un suono ancora più forte rispetto al passato. Appuntamento alle ore 21:00, biglietti a partire da 40 euro.

La scaletta del concerto. C'è tutto il meglio del repertorio di Vasco Rossi in questo nuovo tour, tra canzoni storiche e brani degli ultimi anni. Si parte con "Cosa succede in città", per proseguire poi con "Deviazioni", "Blasco Rossi", "E adesso che tocca a me", "Come nelle favole", "Fegato, fegato spappolato ", un Medley Rock composto da "Delusa" – "T’immagini" – "Mi piaci perché" – "Stasera" – "Sono ancora in coma" e " Rock’n’roll show", "Vivere non è facile", "Sono innocente", "La fine del millennio", "C’è chi dice no", "Gli spari sopra", "Stupido Hotel", "Siamo soli", "Domenica lunatica", "Il mondo che vorrei", "Brava", "L’uomo più semplice", "Ti prendo e ti porto via", "Dimentichiamoci questa città", "Rewind", "Un mondo migliore", "Dillo alla luna", "L’una per te", "E…", "Senza parole", "Vivere", "Sally", "Siamo solo noi", "Vita spericolata", ed infine concludere in bellezza con la meravigliosa "Albachiara".

Come raggiungere lo Stadio Olimpico. Situato all'interno del Foro Italico, un complesso sportivo del CONI posto presso Monte Mario, lo Stadio è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in autobus, linee 32-69-168-446-628; in tram, linea 2; in metro linea A fermata Flaminio. Per chi invece si sposta in auto, sono previste in zona diverse aree adibite a parcheggi.