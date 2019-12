in foto: Le condizioni in cui versa l’ex chiosco bar del parco Nemorense a Roma

Due mesi fa il Comune di Roma ha annunciato l'inizio dei lavori di riqualificazione del Parco Virgiliano, conosciuto anche come Parco Nemorense, quartiere Trieste/Annibaliano della Capitale. Il II municipio, scrive su Facebook l'assessore all'Ambiente e al verde Rino Fabiano, non è stato coinvolto in nessuna delle fasi progettuali e decisionali, "ma abbiamo con piacere accolto questa notizia. Ci siamo prodigati affinché tutto potesse realmente cominciare e abbiamo rappresentato all'assessora al verde di Roma capitale Laura Fiorini l'esigenza di accorciare il più possibile i tempi di realizzazione dei lavori per non privare i cittadini, a lungo, di questo spazio". Dopo un mese i lavori della ditta che ha vinto la gara non sono ancora cominciati e il parco è aperto, incustodito e vandalizzato. Il chiosco bar gestito da Barikama era stato trasferito proprio a causa dei lavori presso il mercato di via Chiana: "Per garantire la continuità lavorativa alla Cooperativa Sociale Barikama, a seguito degli interventi di manutenzione del Parco Virgiliano, ci siamo attivati per assegnare una postazione all’interno del Mercato Trieste per il periodo di svolgimento dei lavori. Da domani, grazie anche alla disponibilità dell’AGS, i ragazzi dela Cooperativa potranno tornare a lavorare “temporaneamente” all’interno del Mercato Trieste", era stato l'annuncio del municipio. Peccato, però, che il chiosco bar nel parchetto sia stato completamente devastato, come si vede nelle fotografie pubblicate da Fabiano.

"Come assessore all'ambiente del municipio Roma 2 esprimo innanzitutto vicinanza ai gestori del chiosco e profonda indignazione per la sciatteria e la gravissima gestione del cantiere ad opera della ditta e del dipartimento tutela ambiente di Roma Capitale. Chiedo al comune, dunque, per l'ennesima volta di mettere in sicurezza il cantiere ,di provvedere ai danni subiti dal concessionario del chiosco e di applicare le giuste penali alla ditta per mancata custodia del cantiere e mancato rispetto del crono programma. Invito i cittadini a fare altrettanto", spiega ancora l'assessore municipale su Facebook.