in foto: Marino, incendiati i giochi all’interno di un parco pubblico

Pochi giorni fa una giostra è stata incendiata, mentre oggi un'area verde è stata trovata piena di scatoloni di cartone gettati a terra. Due parchi di Marino, comune dei Castelli Romani a pochi chilometri da Roma, sono stati vandalizzati nel giro di poche ore. Al parco pubblico Sassone è stata incendiato un gioco per bambini, mentre questa mattina i residenti della frazione di Cava dei Selci hanno trovato il Parco della Pace pieno di scatoloni. Commentano i consiglieri comunali del Partito Democratico Franca Silvani e Gianfranco Venanzoni e dell’Unione di Centrosinistra Enrico Iozzi: "Siamo vicini ai cittadini del territorio che vivono queste situazioni di disagio. Esprimiamo sconcerto nel dover constatare che c’è ancora chi impiega il proprio tempo per deturpare e vandalizzare i beni a disposizione di tutta la comunità. Auspichiamo, allo stesso tempo, un sempre maggiore controllo del territorio attraverso ogni mezzo possibile per evitare il ripetersi di episodi simili o comunque identificare gli autori di tali atti di vandalismo che feriscono nel profondo il nostro paese".

A spegnere le fiamme al parco Sassone sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno accertato come l'incendio sia stato di origine dolosa. Purtroppo i giochi per i bimbi sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Per quanto riguarda il Parco della Pace, una cittadina ha provato a dare una spiegazione di quanto accaduto: "Ieri allegre famigliole facevano giocare i loro bimbi a rompere i cartoni. Complimenti! Se il futuro è nelle loro mani avremo sicuramente un mondo migliore".