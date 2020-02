in foto: Fontana di Trevi

Per far passare i turisti vicino alla sua bancarella, al suo negozio o al suo ristorante, qualcuno ha vandalizzato alcuni cartelli segnaletici con le indicazioni per Fontana di Trevi. La freccia con la nuova direzione è stata disegnata sui sanpietrini con l'intento di obbligare, come detto, i visitatori a percorrere una sola strada per arrivare al famoso monumento. "Qualcuno ha deturpato la segnaletica che indirizza i turisti verso Fontana di Trevi, piegando un cartello e occultando le informazioni. Addirittura sull’asfalto, compare una scritta cubitale che devia i flussi in un'unica direzione. È un gesto gravissimo, condanniamo senz’appello chiunque se ne sia reso responsabile. Non è solo un disservizio ai turisti. Si tratta di un’offesa alla Capitale, ai suoi gioielli artistici e alla sua credibilità", ha scritto su Facebook l'assessore allo Sviluppo Economico, al Turismo e al Lavoro di Roma, Carlo Cafarotti.

Indicazioni per Fontana di Trevi scritte col gesso, caccia al responsabile

Per l'assessore si tratta di "un’azione irresponsabile che tra l’altro mina la sicurezza pubblica, poiché si rischia di congestionare pericolosamente la via limitrofa al sito. Ho chiesto alla Polizia Locale di mettersi al lavoro per rintracciare i colpevoli. Chi non rispetta Roma non ne è degno". Il pratica la freccia disegnata con il gesso si trova lungo via del Tritone e indica la direzione di via della Panetteria. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale stanno guardando i filmati delle telecamere di sicurezza installate in zona per riuscire a risalire al responsabile.