in foto: Il busto di Enrico Guastalla, uno dei due gettati a terra da vandali (foto di Amaunet via Wikipedia)

Vandali in azione la scorsa notte a Roma, al Gianicolo. Ignoti hanno divelto due dei "busti dei patrioti" che dalla fine dell'Ottocento arricchiscono la passeggiata del Gianicolo, gettandoli per terra. Nel raid sono stati divelti anche un segnale stradale e il vetro della bacheca in legno che si trova all’ingresso dell’ambasciata di Finlandia presso la Santa Sede, sita in via Passeggiata del Gianicolo. Ad avvisare i carabinieri dello scempio è stato questa mattina proprio il custode dell'ambasciata finlandese, che si è accorto dei due busti per terra. Le sculture, realizzate alla fine dell'Ottocento, sono state divelte dal loro basamento e poi gettate a terra: fortunatamente i due busti, che riproducono due eroi garibaldini, Melchiorre Cartoni ed Enrico Guastalla, sono finiti sull'erba e non hanno riportato danni, come confermato poi da tecnici della Sovrintendenza capitolina giunti sul posto.

Adesso i due busti degli eroi garibaldini sono stati portati in una struttura idonea in attesa di essere ricollocati nella loro sede originaria. Nel frattempo sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione Gianicolense, che dovranno cercare di individuare i responsabili. È probabile che i vandali siano stati ripresi dai sistemi di videosorveglianza installati nei pressi dell'ambasciata: i filmati saranno attentamente esaminati dagli investigatori per far sì che gli autori di quella che forse è stata una bravata, che poteva però rovinare irrimediabilmente il patrimonio artistico della Capitale, non restino impuniti.