Un raid vandalico, ma non solo. Non sono semplici vandali infatti quelli che un paio di giorni fa, durante la notte, si sono introdotti nella sede del Servizio giardini di Roma che si trova ad Acilia, nel X Municipio. A denunciare l'accaduto con un post su Facebook è stata la stessa sindaca Virginia Raggi: "Ancora atti vandalici. Ancora furti e danneggiamenti contro le attrezzature del Servizio Giardini di Roma – ha scritto la prima cittadina – Un paio di giorni fa, durante la notte, qualcuno si è introdotto nel parcheggio dove si trovano i mezzi di proprietà di Roma Capitale, ha vandalizzato diverse autovetture, rubato un furgone e un trattore tagliaerba necessari per la cura del verde del nostro territorio". La sindaca ha precisato che si tratta della seconda volta in dieci giorni che la sede del servizio giardini viene presa di mira da ignoti: "A metà aprile, infatti, qualcuno ha distrutto un muro della sede, sottratto un potatore e quattro motoseghe e vandalizzato altri attrezzi indispensabili al lavoro dei nostri giardinieri. Atti ignobili e vergognosi che danneggiano non solo un servizio prezioso per la nostra città ma tutti i cittadini".

La sindaca: "Questi delinquenti verranno consegnati alla giustizia"

"Hanno paura di noi e del nostro cambiamento, del nostro impegno per la trasparenza e la legalità – ha scritto la sindaca – Qualcuno forse vorrebbe tornare al tempo degli affidamenti diretti, ma la musica è cambiata. Noi non indietreggeremo di fronte a tali intimidazioni così come non ci spaventano i cassonetti che continuano a essere bruciati in diverse zone della città". Virginia Raggi ha poi indicato anche una possibile soluzione per far cessare questi raid vandalici: "Abbiamo installato telecamere in vari punti della città, ricordo quelle a Villa Lazzaroni e Villa Borghese per tenere sotto controllo le sedi del Servizio Giardini che avevano subito danni di recente, e presto le installeremo anche qui nelle sedi vandalizzate del X Municipio. Siamo certi – ha concluso la sindaca – che questi delinquenti verranno consegnati alla giustizia. Andiamo avanti a testa alta, lavorando silenziosamente per far ritornare Roma alla normalità".