in foto: foto di repertorio

Gravissimo incidente nella notte a Valmontone, vicino a Roma. Un ragazzo romano di 21 anni ha perso il controllo della sua automobile ed è uscito di strada schiantandosi contro un muro. Il ragazzo, dai successivi esami, è risultato ubriaco. Nel sangue è stato trovato un valore di alcol di circa il triplo rispetto al limite consentito dalla legge. Il 21enne, soccorso dai medici del 118 è stato trasportato in ospedale in codice rosso ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata e in condizioni gravissime. Ferita anche l'amica, una coetanea, che viaggiava insieme a lui. Anche lei è risultata positiva agli alcol test, con un valore ancora più alto del suo amico: più di sei volte superiore rispetto al limite.

In seguito allo scontro si è verificato anche un principio di incendio al motore della macchina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro e i vigili del fuoco. Stando a quanto riferisce il Quotidiano del Lazio, l'incidente si è verificato alle 3 di questa notte nei pressi del cavalcavia dell'autostrada di fronte all'ospedale. L'automobile è una Fiat Stilo jtd.