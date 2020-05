in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Una commessa è rimasta gravemente ustionata mentre maneggiava prodotti chimici durante un intervento di sanificazione in un negozio d'abbigliamento dell'Outlet di Valmontone. L'incidente sul lavoro è accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 maggio, presso il parco commerciale ancora chiuso al pubblico, come da disposizioni del dpcm per l'emergenza coronavirus. Vitttima una quarantenne che è stata soccorsa e trasportata all'ospedale San Camillo di Roma.

La commessa rimasta ustionata mentre maneggiava prodotti per la sanificazione

Secondo le prime informazioni apprese erano circa le ore 17 quando la dipendente si trovava all'interno dei locali insieme alle colleghe per una pulizia approfondita, un intervento che prevedeva la sanificazione con l'utilizzo di prodotti chimici. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, al vaglio dei carabinieri, che stanno ricostruendo quanto successo ascoltando il racconto delle commesse presenti al momento dei fatti, per accertare eventuali responsabilità.

La donna soccorsa e trasportata in eliambulanza in ospedale

A dare l'allarme le commesse, dopo essersi accorte delle consizioni di salute in cui si trovava la collega, preoccupate hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza, contattando il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto ricevuta la segnalazione sono arrivati i santari, che l'hanno soccorsa e trasportata all'ospedale della Circonvallazione Gianicolense a Roma. Dato il suo stato di salute, è stato necessario l'intervento di un mezzo di elisoccorso.