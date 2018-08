in foto: Francesco Occhialini

E' morto dopo una grave infezione il 23 agosto, giorno del suo compleanno. Non ce l'ha fatta Francesco Occhialini, 36 anni di Valmontone, che da diverso tempo era ricoverato in coma farmacologico in ospedale a Roma. Francesco amava Ligabue ma la sua più grande passione era la Juventus. Lascia la sua famiglia, la fidanzata e la sua comunità dove era conosciuto e che amava. Oggi, 25 agosto alle ore 15,30 saranno celebrati i funerali nella Chiesa di Sant'Anna a Valmontone.

Il cordoglio del sindaco Latini

“È difficile – scrive su Facebook il sindaco di Valmontone, Alberto Latini – se non impossibile, esprimere ciò che si prova davanti alla morte di un giovane; di un giovane così allegro e sorridente morto, poi, nel giorno del suo compleanno. Il pensiero più terreno va, allora, alla sua famiglia, al fratello Paolo ed ai suoi genitori Umberto ed Anna. So bene, poi, che è altrettanto impossibile trovare frasi che possano minimamente consolare chi lo ha amato anche se le testimonianze di sincero affetto che in tantissimi stanno esprimendo in questo momento come segno di quello che è stato, di quello che ha lasciato, Francesco su questa terra, proprio nulla non sono… Riposa in pace sorridente Francesco, riposa in pace giovane amico”.

I messaggi degli amici

In tanti, amici e conoscenti, hanno salutato Francesco lasciando un messaggio d'affetto sul suo profilo Facebook sono arrivati molti messaggi degli amici. La comunità di Valmontone si è stretta con affetto intorno al dolore della famiglia. Dario scrive: "Voglio ricordarti solare, allegro, sempre con la battuta pronta e con un cuore immenso. Grazie per averci mostrato la gioia di vivere, sei stato un esempio per chiunque abbia avuto il piacere di conoscerti. Riposa in pace bomber". Eraldo lo saluta scrivendo: "Lassù ti voglio come sei sempre stato e sarai: matto, solare e amico di tutti".