in foto: I sassi lanciati dal cavalcavia

L'allerta è scattata nella serata dello scorso martedì 17 settembre. Erano circa le 19,30 quando alcuni cittadini preoccupati hanno chiamato le forze dell'ordine: "Attenzione, qualcuno lancia dei sassi dal cavalcavia sopra le auto". Una follia che ciclicamente tenta qualche adolescente irresponsabile che non si rende conto di come un gioco può avere conseguenze terribili. Ma quando le volanti del commissariato Aurelio sono arrivati sul cavalcavia nei pressi del centro commerciale di Valle Aurelia, non hanno trovato nessuno: intuita la mala parata, i protagonisti del comportamento pericoloso e irresponsabile si sono evidentemente dati a gambe levate giusto il tempo, riuscendo a dileguarsi.

Preoccupazione tra i cittadini di Valle Aurelia

Secondo alcuni testimoni si tratterebbe di alcuni ragazzini, che come testimoniato da una foto apparsa su diversi gruppi social di cittadini del quartiere, hanno lanciato diversi sassi contro le auto in transito. Sopra il tettuccio di un'auto rossa, in fila, compaiono tre sassi bianchi, uno di dimensioni notevoli gli altri due più piccoli, e una scheggia di vetro. Sono i "proiettili" scagliati contro le vetture.

"Potevano rompermi la testa"

Preoccupazione e rabbia tra i cittadini, mentre le forze dell'ordine sono a lavoro per individuare gli autore del gesto che, per fortuna ma solo per un caso, non ha avuto gravi conseguenze. “Meno male che avevo il tettino chiuso altrimenti mi spaccavo la testa”, commenta uno degli automobilisti presi a bersaglio.