Dallo scorso sabato non si hanno più notizie di Valerio Proietti, 23enne di Monterotondo, comune a Nord di Roma. L'appello dei familiari sta rimbalzando in questo ore su Facebook, tra condivisioni e la mobilitazione dei gruppi di cittadini di Monterotondo e dei comuni limitrofi. . In un posto la sorella chiede a chiunque lo abbia visto di mettersi in contatto con il numero di telefono diffuso o con le forze dell'ordine, fornendo anche una descrizione di come il giovane era vestito l'ultima volta che è stato visto. Ore di angoscia e apprensione per familiari e amici, che senza sosta stanno chiedendo a chiunque abbia informazioni utili per ritrovarlo di fornirle al più presto.

"Se qualcuno dovesse vedere questo ragazzo per favore contattatemi… si chiama Valerio Proietti è di Monterotondo ha 23 anni ed è scomparso sabato 2 marzo e non è più tornato a casa senza dare notizie. Ha un giacchetto blu con polsini e colletto marrone, tuta blu e scarpe da ginnastica bianche. Vi prego condividete e contattatemi se avete novità. Grazie 3491879601″, si legge nel post di Tania Proietti, la sorella minore del ragazzo. Non è noto se il 23enne avesse delle ragioni per allontanarsi volontariamente da casa, quel che è certo è che dalla sera dello scorso sabato il suo telefono è spento e non si è messo in contatto con nessuno dei suoi amici o familiari.