"Nel Lazio presto verrà emanata un'ordinanza per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale pneumococcica agli ultra sessantacinquenni e a tutto il personale sanitario". Ad annunciarlo l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Il commento a seguito delle dichiarazioni rese oggi da Ranieri Guerra dell'Organizzazione mondiale della Sanità, intervenuto nel corso della conferenza stampa della protezione civile, in riferimento della della prossima stagione di campagna antinfluenzale. "Agendo in questo modo – spiega D'Amato – si limiteranno i fattori confondenti per il Covid-19". Una vaccinazione dunque che, resa obbligatoria per la fascia d'età più a rischio e per chi, come gli operatori sanitari, lavora negli espedali entrando potenzialmente a contatto con i malati, potrebbe aiutare a individuare più facilmente e a isolare il coronavirus, limitando i contagi. Giocare d'anticipo dunque, attrezzandosi al meglio in vista dell'autunno, per evitare il sovraffollamento degli ospedali.

Guerra (Oms): "Rafforzare ospedali e prevenzione"

Il direttore generale aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità ha sottolineato l'importanza di "rafforzare le strutture territoriali e la capacità preventiva" e di come sia necessario farlo ora, che ci troviamo fuori dalla stagione influenzale. Guerra ha spiegato che in vista di un allentamento delle misure prese con il lockdown e di una progressiva riapertura, bisogna pensare a come poter vaccinare contro l'influenza e lo pneumococco gli anziani, i bambini e tutti coloro che maggiormente, essendo più esposti, possono trasmettere la malattia, che presenta sintomi confondibili appunto con quelli dell'influenza stagionale. E ha aggiunto, come monito: "Non ci dimentichiamo che l'Italia aveva il tasso inferiore d'Europa di vaccinati tra gli operatori sanitari".