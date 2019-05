È il 1983 quando i Matia Bazar eseguono per la prima volta sul palco dell'Ariston Vacanze Romane. Il brano si aggiudicò il Premio della Critica, classificandosi poi al quarto posto, a vincere il Festival di Sanremo sarà in quell'anno Tiziana Rivale, che si aggiudicò la vittoria Sarà quel che sarà. Curiosità: Vasco Rossi con Vita Spericolata arrivava invece al penultimo posto. La canzone dei Matia Bazar, con la vibrante e inconfondibile voce di Antonella Ruggiero in una delle sue migliori prove, è diventato ormai un classico degli anni '80 e della musica italiana. Il brano, scritto da Giancarlo Golzi e Carlo Marrale, entrerà nell'album Tango quando la band è all'apice del successo. Alla musica sinth pop tipica del periodo, tra tastiere e qualche sperimentazione, fa da contraltare il tono nostalgico delle parole."Roma dove sei?", è l'attacco che immerge subito chi ascolta nel rimpianto per una Roma che non c'è più. Per la città ripresa nel film di Federico Fellini Vacanze Romane per l'appunto, con Gregory Peck e Audrey Hepburn che vivono la Dolce Vita degli anni '50. Nella canzone sono poi citate due operette, la "Vedova allegra", ambientata a Parigi, e "Il paese dei campanelli", oltre che la canzone di Claudio Villa "Arrivederci Roma".

Vacanze Romane: il testo della canzone

Roma, dove sei? Eri con me

Oggi prigione tu, prigioniera io

Roma, antica città

Ora vecchia realtà

Non ti accorgi di me e non sai che pena mi fai

Ma piove il cielo sulla città

Tu con il cuore nel fango

L'oro e l'argento, le sale da te

Paese che non ha più campanelli

Poi, dolce vita che te ne vai

Sul Lungotevere in festa

Concerto di viole e mondanità

Profumo tuo di vacanze romane

Roma bella, tu, le muse tue

Asfalto lucido, "Arrivederci Roma"

Monetina e voilà

C'è chi torna e chi va

La tua parte la fai, ma non sai che pena mi dai

Ma Greta Garbo di vanità

Tu con il cuore nel fango

L'oro e l'argento, le sale da te

Paese che non ha più campanelli

Poi, dolce vita che te ne vai

Sulle terrazze del Corso

"Vedova allegra", máìtresse dei caffè

Profumo tuo di vacanze romane