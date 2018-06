Un uomo di 38 anni, residenti nel campo rom di via Cesare Lombroso e colpito da un provvedimento di Sorveglianza Speciale di polizia, se ne andava in giro indisturbato con un mezzo dell'Ama rubato. Nonostante durante le ore notturne era sottoposto all'obbligo di dimora, si trovava alla volante del mezzo per la raccolta dei rifiuti in via Mattia Battistini, alla periferia nord di Roma.

Seguendo una segnalazione, gli agenti del commissariato Prati lo hanno fermato sbarrandogli la strada con le volanti e lo hanno fermato. Il 38enne è stato portato in commissariato, identificato e arrestato, mentre il camion è stato riconsegnato all'Ama. L'uomo da quanto si apprende non avrebbe opposto resistenza Rubato lunedì scorso, del mezzo si sono così perse le tracce per quattro giorni, mettendo anche in allarme l'antiterrorismo