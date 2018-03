Le operazioni di voto per le Elezioni Politiche 2018 e per le Regionali del Lazio si sono chiuse alle ore 23 di domenica 4 marzo. Eppure nonostante tutto questo lasso di tempo, per completare definitivamente i dati sull'affluenza alle elezioni politiche mancano ancora al Viminale le cifre sui votanti di un Comune della provincia di Roma. L'Amministrazione che non ha ancora fatto pervenire i dati sull'affluenza per completare il quadro sulle politiche è quella di Marino. Per quanto riguarda invece le regionali del Lazio oltre a Marino mancano ancora i dati di Marcellina e Mazzano Romano.