Un 54enne è stato trovato morto all'interno del bagno di un bar in viale Trastevere a Roma. Stando a quanto si apprende, a dare l'allarme sarebbe stato il proprietario del locale perché l'uomo, dopo essere entrato all'interno del bar e aver chiesto di poter utilizzare il bagno, è restato chiuso dentro per oltre mezz'ora. La porta è stata aperta solo dopo l'arrivo dei carabinieri e l'uomo è stato trovato all'interno senza vita. Nel suo cappotto sono state trovate alcune siringhe e una è stata trovata nel water, già utilizzata. Un'altra era invece ancora attaccata al braccio. Per questo l'ipotesi più probabile, quasi certa, è che la morte sia avvenuta a causa di una overdose di eroina. Sarà comunque l'autopsia che verrà effettuata sul corpo dell'uomo a stabilire con certezza le cause della morte. La salma è infatti a disposizione dell'autorità giudiziaria, che probabilmente disporrà l'esame autoptico sul cadavere.

Sul posto i carabinieri della stazione Trastevere

Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 54enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Trastevere. Per il momento non è stata diffusa l'identità della vittima. La chiamata ai carabinieri è arrivata intorno alle 17 e 30 di oggi, martedì 21 maggio.