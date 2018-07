Paura per una donna che si è trovata davanti un uomo seminudo, poco dopo essere uscita dalla sua abitazione. È successo ieri a Morlupo, Comune dell'area metropolitana di Roma. Si tratta di un cittadino bulgaro di 26 anni che di mattina presto, ha scavalcato la recinzione di un complesso residenziale privato e camminava lungo la strada principale. In quel momento la donna, di circa 50 anni, era appena uscita di casa, pronta a recarsi al lavoro quando l'uomo, vedendola, si è calato i pantaloni. Spaventata, non si è però persa d'animo: è fuggita prontamente verso la sua automobile parcheggiata nei pressi della sua abitazione per mettersi in salvo e lui ha iniziato a rincorrerla per diverse centinaia di metri, gridando frasi incomprensibili, continuando a seguirla anche una volta a bordo del veicolo. Si è chiusa a chiave nell'abitacolo e ha acceso il motore, guidando lontano da casa, verso il centro. Ha scavalcato il cancello d'uscita che si era richiuso dopo il passaggio dell'auto e non l'ha persa di vista.

La donna, credendo di averlo seminato, ha accostato la macchina sul lato della strada e ha chiamato i carabinieri per avvertirli dell'uomo che si aggirava per la strada. Mentre era impegnata nella telefonata l'uomo l'ha raggiunta e, avvicinandosi al finestrino, si è di nuovo calato i pantaloni, masturbandosi davanti a lei che ha riacceso i motori e si è allontanata. In suo aiuto è arrivato un vicino di casa che si è accorto del pericolo ed è intervenuto pochi minuti prima dell'arrivo dei carabinieri che, giunti subito sul posto, lo hanno fermato e portato nel carcere di Rebibbia. L'uomo, senza fissa dimora, con due precedenti per violenza sessuale, è stato arrestato per violazione di domicilio, violenza privata e atti osceni in luogo pubblico.