In occasione della Giornata Europea del Gelato Artigianale il Palazzo del Freddo di Giovanni Fassi, una delle gelaterie più famose e rinomate di Roma, aprirà le porte del suo laboratorio ad amanti del gelato e ai curiosi. Il gusto dell'edizione 2019 della manifestazione è il tiramisù, così ai partecipanti sarà offerta una degustazione del Tiramisù Giusto, ricetta del famoso dolce fatto ovviamente a gelato, e firmata da Andrea Fassi che utilizza una speciale miscela della Torrefazione Ciamei, il caffé Giusto Ciamei. L'appuntamento è dalle 16.00 alle 19.00 al civico 65 di via Principe Eugenio al quartiere Esquilino, un'occasione per scoprire i segreti di quel gelato amato da generazioni di romani e non solo.

I Fassi da gelatieri del Re a marchio internazionale

Il gelato della famiglia Fassi è una vera e propria istituzione a Roma che risale al 1880, quando Giacomo Fassi e la moglie Giuseppina si trasferirono dal Piemonte nella capitale, dove aprirono una rivendita di ghiaccio e bevande, dove si faceva anche la tradizionale grattachecca. Il figlio della coppia, Giovanni, divenne il gelatiere sovrano, ovvero il pasticciere della casa reale. Lasciato il suo posto nella cucina di corte e tornò all'attività di famiglia aprendo la prima gelateria Fassi a Piazza Navona. Ora il marchio Fassi è un brand internazionale con gelaterie in franchising, dagli Stati Uniti fino alla Cina e alla Corea del Sud. Fassi inoltre rifornisce con vaschette e gusti 80 gelaterie. In quasi un secolo e mezzo di attività la gelateria Fassi ha inventato moltissime specialità, la più famosa delle quali è forse il Sanpietrino, un semifreddo chiamato così per la forma che assomiglia a uno blocchi di selce che lastricano le strade di Roma. Si tratta di un semifreddo ricoperto da glassa di cioccolato e con all'interno crema, zabaione, cocco, caffé e nocciolato.