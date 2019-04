A Roma è comparso uno striscione dedicato a Claudio Baglioni: in occasione del concerto del cantante che si è tenuto a Roma il 2 aprile, i suoi fan hanno voluto omaggiarlo con una dedica speciale. Uno striscione davanti al Colosseo con la scritta "Una storia lunga cinquant'anni… un amore eterno! Grazie Claudio". Baglioni si è esibito a Roma il 2 aprile al Palasport dell'Eur e lo farà ancora una volta giovedì 4, sempre nella stessa location. E sono migliaia le persone che anche stavolta non hanno la minima intenzione di perdersi uno spettacolo con protagonista il grande Claudio Baglioni. I concerti si sarebbero dovuti tenere la scorsa settimana ma, a causa di una brutta laringite che ha colpito il cantante, sono stati rimandati ai primi giorni di aprile. Cinquant'anni di carriera, sempre sulla cresta dell'onda: eppure, quando è uscito il suo primo album, chiamato semplicemente "Claudio Baglioni", nessuno avrebbe mai detto che un giorno quel ragazzo vestito di nero che voleva somigliare a Edgar Allan Poe sarebbe diventato qualcuno. Il disco, uscito nel 1970, è stato infatti ritirato poco dopo dal mercato a causa del suo scarso successo e delle poche vendite sul mercato.

Il successo con "Questo piccolo grande amore"

Bisognerà aspettare il 1972 affinché Claudio Baglioni venga lanciato nell'Olimpo dei cantautori italiani. Il 1972, infatti, è l'anno in cui è uscito il suo album cult: stiamo parlando di "Questo piccolo grande amore", uno dei suoi successi più longevi che ancora oggi è conosciuto a memoria da tante generazioni. Il disco è rimasto primo in classifica per quindici settimane, vendendo quasi un milione di copie. Il singolo che ha dato il nome all'album è stato premiato al Festival di Sanremo e definito la canzone italiana del secolo. Un bel passo in avanti rispetto a un anno prima, quando invece "Claudio Baglioni" è stato ritirato dalle vendite per lo scarso interesse del pubblico. Da allora la sia carriera è stata tutta in discesa: Claudio Baglioni era ed è rimasto uno dei cantautori italiani più seguiti non solo in Italia, ma anche all'estero. I suoi continui tour lo dimostrano. E anche lo striscione apparso oggi al Colosseo.