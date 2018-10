La giunta dell'VIII Municipio, guidato dalla maggioranza di centrosinistra che lo scorso luglio ha sostenuto il giovane Amedeo Ciaccheri, ha approvato un atto per dedicare una strada o una via del municipio di Garbatella e Ostiense a Stefano Cucchi. "In questo modo, oltre a esprimere tutta la vicinanza nostra e del territorio alla famiglia di Stefano, vogliamo far in modo che quanto accaduto non venga mai e poi mai dimenticato", ha spiegato il minisindaco. Una scelta condivisa con la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, che la scorsa settimana ha partecipato proprio con Ciaccheri alla presentazione del film "Sulla mia pelle" alla presenza di centinaia di persone al centro sociale La Strada.

"Una bella notizia per la famiglia e per la memoria di Stefano. Oltre all'intitolazione della piazza o della strada per Stefano Cucchi prevista dalla mozione approvata su mia proposta nella scorsa consiliatura (ma che per legge può essere realizzata solo dopo dieci anni dalla morte), ora arriva un altro importante impegno istituzionale dalla Giunta del Municipio VIII e dal Presidente Ciaccheri. La scelta del Municipio VIII è bella e coraggiosa e un ulteriore sostegno alla battaglia per la verità e la giustizia", commenta Gianluca Peciola, del Movimento civico per Roma, già consigliere comunale.