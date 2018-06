in foto: Una tigre del Bengala (Immagine di repertorio)

Era la Cassia bis, ma sembrava di essere nella savana, nel bel mezzo di un safari. A questo avranno pensato ieri mattina gli automobilisti che sono stati bloccati nelle loro auto dai carabinieri, che hanno fatto loro una raccomandazione: "Non uscite dalle vostre vetture". Il motivo: per strada si aggirava una tigre, che era riuscita a fuggire dal Circo di Vienna e ha cercato di vivere i suoi pochi attimi di libertà facendosi una passeggiata sulla Cassia bis. L'episodio è avvenuto all'altezza di Cesano, sulla carreggiata in direzione Viterbo. Non è chiaro come abbia fatto l'animale a scappare: probabilmente ha approfittato di un attimo di distrazione da parte dei suoi domatori. Gli stessi che, qualche minuto dopo, sono intervenuti con il camion del circo e sono riusciti a individuare e recuperare l'animale. La tigre è tornata nella sua gabbia e tutti gli automobilisti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Di sicuro la disavventura vissuta è di quelle da raccontare ad amici e parenti: difficile possa ricapitare l'esperienza di un safari sulle strade intorno alla Capitale.