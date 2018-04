in foto: Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo 2018 a 60 anni

Una strada intitolata a Fabrizio Frizzi nel cuore di Roma. Questo il proposito della mozione presentata dai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Meloni, De Priamo, Ghera, Figliomeni, Mussolini e Politi, che è stata inserita nell'ordine del giorno dell'assemblea capitolina e verrà discussa nel corso delle sedute convocate per martedì 10 e giovedì 12 aprile 2018. La mozione chiede l'impegno "per la sindaca e la giunta a porre in essere le iniziative necessarie per la intitolazione a Fabrizio Frizzi di un toponimo nella zona Aventino-Giardino degli aranci".

La notizia era stata anticipata già una settimana fa dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della trasmissione di Rete Quattro ‘Dalla vostra parte' condotta da Paolo Del Debbio. "Fabrizio Frizzi ha dato lustro alla città di Roma. Per questo Fratelli d'Italia ha ritenuto giusto chiedere in Campidoglio di intitolare alla sua memoria una strada all’Aventino, ovvero nel quartiere in cui vengono ricordati i grandi romani del mondo dello spettacolo". Una petizione firmata da diversi cittadini chiede di intitolare al popolare conduttore Rai scomparso anche il Teatro delle Vittorie in via Col di Lana a Roma, studio da cui sono andati in onda alcuni programmi storici condotti da Frizzi come ‘Scommettiamo che…?".