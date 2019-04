in foto: La Porsche Panamera Turbo confiscata e sequestrata dalla polizia stradale

Una Porsche Panamera Turbo, una vera e propria fuoriserie di lusso, circolava senza copertura assicurativa. E non era la prima volta, perché la stessa auto, controllata già a settembre scorso, era risultata sprovvista di assicurazione e per questo era stata sottoposta a sequestro. Noncurante del fatto, il proprietario della vettura continuava a guidare come se nulla fosse. Stavolta, sorpreso lo scorso fine settimana sul Grande Raccordo Anulare all'altezza dell'uscita Pontina, l'aver trasgredito le regole gli costerà caro. Gli agenti della sottosezione di Settebagni si sono recati infatti presso la residenza del conducente, hanno confiscato la Porsche e gli hanno revocato la patente.

Confiscata una Porsche Panamera Turbo

La Porsche Panamera Turbo, l'automobile sequestrata, è una vera e propria fuoriserie di lusso. Per acquistarla bisogna spendere non meno di 100mila euro. Può arrivare a una velocità massima di oltre 300 chilometri all'ora. Per arrivare da zero a 100 chilometri all'ora in meno di 4 secondi. Ci mette quasi 9 secondi per arrivare, invece, da zero a 160 chilometri all'ora.