in foto: Foto Spazi Multipli

Un edificio moderno e futuristico arricchirà lo skyline dell'Eur, il quartiere razionalista di Roma. È la nuova sede dell'azienda Enterprise, che è stata progettata dallo studio romano Spazi Multipli e verrà inaugurata il prossimo 25 maggio con la mostra Materiale/Immateriale, che ospita una selezione di opere di artisti contemporanei scelti, spiega l'azienda, "per rappresentare il nostro lavoro e la nostra visione". La Navicella Sospesa, così è stato chiamato il palazzo che ospita gli uffici di Enterprise, riporta a Roma "l'architettura contemporanea di qualità secondo i valori di condivisione e trasparenza che Enterprise sposa dalla nascita". L'azienda è una società italiana specializzata per lo studio di software per banche.

La Navicella Sospesa dell'Eur

L'edificio si trova sulla collina dove si trova anche la Basilica dei Santi Pietro e Paolo. Si tratta di una struttura di 250 metri quadrati distribuiti su due livelli e che dispone di due ampie vetrate che si affacciano sul quartiere. La costruzione è realizzata in travertino di impronta razionalista, come i tipici palazzi dell'Eur, alleggerito da vetrate ed elementi metallici. La "Navicella sospesa" si chiama così perché si trova su due livelli stradali, quello superiore che è lo stesso della basilica e quello inferiore, che si trova più in basso.