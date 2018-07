in foto: Un aereo C–130J dell’Aeronautica militare

L'allarme è arrivato questa mattina: una bambina di quattro mesi di Catania era in imminente pericolo di vita e necessitava di un urgente ricovero all'ospedale Bambin Gesù di Roma, evidentemente unico ospedale in cui poteva essere trattata la sua patologia. La prefettura di Catania ha inviato una richiesta di trasporto alla sala Situazioni di vertice del comando della squadra aerea, sala operativa dell'Aeronautica militare che, tra i propri compiti, si occupa anche di organizzare e gestire questo genere di trasporti in tutta Italia, tenendo alcuni uomini pronti a partire in ogni momento della giornata, 24 ore su 24. L'aereo, un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa che può imbarcare un'intera ambulanza, è così decollato da Pisa attorno alle 8, in direzioni Ciampino. Qui ha imbarcato un'ambulanza e l'équipe medica del Bambino Gesù, partendo in direzione Catania. Alle 11.30 l'aereo militare è atterrato nella città etnea, per poi ripartire attorno alle 17.20 verso Ciampino, dopo le operazioni per trasferire la bimba in ambulanza dal locale ospedale all'aeroporto Fontanarossa. Una volta atterrato a Ciampino, nel pomeriggio, l'ambulanza ha trasportato la piccola paziente al "Bambino Gesù", dove adesso si spera che l'intervento dei medici riuscirà a salvarle la vita. La vicenda è stata resa nota dall'Aeronautica militare con una nota, nella quale si specifica che interventi del genere non sono rari: sono migliaia, difatti, le ore di volo che vengono effettuate ogni anno dai velivoli impiegati per queste emergenze, così come per il trasporto di organi. A essere impiegati sono aerei del 31esimo Stormo di Ciampino, del 14esimo Stormo di Pratica di Mare e della 46esima Brigata Aerea di Pisa.