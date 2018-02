in foto: Immagine di repertorio

Erano circa le 10.40 della mattina di oggi – mercoledì 7 febbraio – quando è partito l'allarme per la segnalazione di un uomo nelle acque del Tevere all'altezza di Ponte Palatino, in pieno centro a Roma. Subito sono iniziate le ricerche: in azione tre squadre di vigili del fuoco con l'aiuto dei sommozzatori, che stanno passando al setaccio il tratto di fiume dove è avvenuta la segnalazione. Purtroppo, vista anche l'acqua gelida e la forte corrente, le probabilità di trovare la persona viva sono molto basse secondo i soccorritori.

Ancora nessun risultato: le ricerche dell'uomo, di cui non sono note le generalità, sono ancora in corso. Da quanto si apprende ad allertare le forze dell'ordine un passante che ha visto un uomo lanciarsi nelle acque del fiume dalla banchina. Nei pressi del punto indicato sono effettivamente stati ritrovati un berretto e un giaccone. Si sarebbe dunque trattato di un gesto volontario, ma nessuna denuncia di scomparsa al momento è stata messa in relazione alla segnalazione.