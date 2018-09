Quando gli agenti della Polizia Locale hanno rinvenuto il "tesoro" di valuta falsa all'interno di un minimarket a due passi dal Colosseo, non credevano ai loro occhi. Tra gli scaffali, all'interno di uno scatolone tra gli oggetti in vendita, più di 1000 banconote da 50 euro false. I fogli di carta chimica che riproducevano la carta moneta sono stati posti sotto sequestro e il titolare dell'esercizio commerciale, un 34enne di nazionalità bengalese è stato denunciato per truffa e falsificazione di monete.

I caschi bianchi, in servizio nella zona del Colosseo e dei Fori Imperiali, sono arrivati al minimarket non inseguendo banconote false, ma invece seguendo a distanza alcuni venditori abusivi per vedere dove si rifornissero. Così sono scattati i controlli che, oltre alle banconote, hanno fatto emergere all'interno del minimarket condizioni igieniche precarie, tanto da richiedere l'intervento del personale della Asl che ne ha disposto l'immediata chiusura.