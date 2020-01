Più di 21mila persone hanno visitato il Villaggio di Natale allestito al Castello di Santa Severa. Una cifra record che, a pochi giorni dalla sua chiusura, dimostra il successo che ha avuto tra il pubblico. I nuovi allestimenti sono stati realizzati da Fondazione Caffeina, che ha vinto il bando per il 2019, mentre ai visitatori è stata data la possibilità di visitare il Castello con i biglietti del Villaggio di Natale: quest'idea ha portato 15mila persone a visitare i musei del magnifico Castello di Santa Severa. Il villaggio di Natale fa parte del programma Le Feste delle Meraviglie, promosso dalla Regione Lazio con la supervisione organizzativa di LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, MiBACT e Coopculture. Fino a quanto si può visitare? Fino al 6 gennaio è possibile divertirsi da soli, con amici o in famiglia, nella splendida location allestita a tema per il periodo delle festività natalizie.

"Il successo del villaggio di Natale è l’ulteriore conferma che l’idea di sviluppo su cui abbiamo puntato fin dal mio insediamento come presidente di Regione, funziona e genera sviluppo. Abbiamo riqualificato e restituito ai cittadini un bene pubblico trasformandolo in una risorsa per il territorio. Rendendo l’esperienza del Castello di Santa Severa l’inizio di un percorso che sta riguardando tutti i territori del Lazio". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Nel Castello abbiamo realizzato un ostello unico, baciato dal mare, che è stato inserito dalla rivista Time tra le top 100 esperienze da provare al mondo, nuove aree museali con realtà virtuale e realtà aumentata e abbiamo organizzato eventi pensati per tutti. Per il secondo anno abbiamo consolidato la presenza del pubblico e i numeri del villaggio di Natale dimostrano che abbiamo fatto la scelta giusta puntando su qualità, bellezza e collaborazioni vincenti, caratteristiche che contraddistinguono la nostra meravigliosa regione".

Pista di pattinaggio sul ghiaccio, giochi di luce, un mercatini di Natale e una vera e propria fabbrica del cioccolato, che fa impazzire granfi e piccini. C'è anche la casa di Babbo Natale, mentre nel giardino riposano le renne. C'è poi il la piazzetta degli elfi, il labirinto magico e un villaggio degli elfi dove i bimbi possono salire su un trenino e andare a cavallo dei pony. Ma non è finita qui: perché il 6 gennaio aprirà anche la Casa della Befana.