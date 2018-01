in foto: Foto che ritrae un concerto organizzato al Circo Massimo e spacciata invece come uno scatto realizzato all'evento organizzato per il Capodanno 2018.

L'evento per festeggiare il Capodanno organizzato al Circo Massimo dall'amministrazione capitolina è stato un successo, almeno di pubblico, dato che lo spettacolo è stato organizzato praticamente a costo zero. A dirlo sono i numeri, in piazza c'erano almeno 73mila persone. Questo il conto ufficiale dei presenti diffuso dalle forze dell'ordine, che hanno annotato uno per uno gli accessi ai varchi. Il picco di presenze nell'arena si è registrato intorno alla mezzanotte, ha comunicato il Campidoglio. Lontani gli anni dei concertoni gratuiti dei Negramaro o di Antonello Venditti, che probabilmente fecero registrare un'affluenza maggiore, ma il Campidoglio certo non si può lamentare, date le premesse.

Su Facebook e su Twitter, però, circolano fotografie realizzate ai concertoni estivi organizzati al Circo Massimo (come ad esempio quello dei Rolling Stones) e spacciate invece come scatti realizzati nella notte del 31 dicembre. Le foto sono state pubblicate e diffuse da molti attivisti del Movimento 5 Stelle. In effetti sono pochi gli scatti che ritraggono il pubblico di della scorsa sera dall'alto, ma molte fotografie che circolano sui social network, ribadiamo, sono dei falsi. Inutili, per altro, dato che stando agli accessi registrati dalla polizia, l'afflusso di persone al Capodanno organizzato dal Campidoglio (che comunque era l'unico evento organizzato dal Comune in città) sono paragonabili a quelli dei biglietti venduti per i concerti degli Stones e di Bruce Springsteen. Quello della scorsa sera, ha dichiarato Raggi, "è stato uno spettacolo internazionale degno di una Capitale europea. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per realizzare la serata, gli organizzatori, gli acrobati volontari dello spettacolo della Fura dels Baus, Ama, Acea e la Polizia Locale di Roma Capitale e tutte le forze dell'ordine per il grande lavoro che ha garantito a tutti una serata di gioia".

Sulla vicenda delle foto-bufala Luciano Nobili, responsabile Città metropolitane dell'esecutivo nazionale del Partito democratico, scrive su Twitter: "Le foto dei concerti di Springsteen e dei Rolling Stones spacciate per la triste serata di #Raggi e #DiMaio. Ma vi rendete conto? Dopo aver messo in ginocchio Roma, vi prendono in giro pure sul Capodanno".