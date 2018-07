in foto: Lo chef del ristorante Acquolina di Roma Alessandro Narducci

Un riconoscimento in memoria dello chef romano Alessandro Narducci, morto in seguito a un incidente stradale avvenuto sul Lungotevere lo scorso giugno. In occasione della prima seduta di laurea del corso in Scienze e Culture Enogastronomiche, il Rettore dell'Università Roma Tre, Luca Pietromarchi, ha annunciato infatti l’istituzione di un premio di 1.000 euro alla migliore tesi, che sarà dedicato per la prima edizione proprio a Narducci, lo chef del ristorante Acquolina di Roma scomparso a 29 anni.

“Alessandro Narducci era uno stimato professionista che ha saputo mettere la propria esperienza a disposizione di chi stava ancora imparando. È stato relatore esterno di una delle tesi discusse in questa prima sessione di laurea e, dedicando a lui la prima edizione del premio, abbiamo voluto rendere omaggio al suo talento e alla sua disponibilità nel condividerlo con i nostri studenti” ha dichiarato Pietromarchi. Il premio avrà una cadenza annuale e di volta in volta sarà dedicato ad esponenti di spicco del settore enogastronomico. Il primo premio sarà assegnato a una delle tesi presentate nell'anno accademico 2017/2018, a conclusione del primo ciclo di lauree in questa disciplina.

“È una grande emozione assistere alle prime lauree di giovani che hanno scelto di costruire il proprio futuro nel settore agroalimentare, uno dei pilastri della nostra economia. Il percorso di studi in questa disciplina desta molto interesse negli studenti e offre ottime prospettive occupazionali, come dimostra la grande esigenza di professionalità competenti, manifestata dalle tante aziende del settore che collaborano con noi per la richiesta di stage o per altre attività didattiche”, ha commentato la prof.ssa Livia Leoni, coordinatrice didattica del corso di laurea.