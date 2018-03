in foto: Foto dalla pagina Facebook del comune di Sperlonga

Recuperato sulla spiaggia di Sperlonga un capitello corinzio in ottimo stato di conservazione. Il manufatto è stato ritrovato da un pescatore della zona che ha immediatamente allertato le autorità, consentendo l'intervento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Frosinone Latina e Rieti. Personale qualificato è intervenuto a recuperare il capitello, che risalirebbe al periodo tardo repubblicano, ovvero alla prima metà del I sec a.C.

"In marmo pario, il capitello presenta nella parte superiore una fitta sequenza di baccellature semilunate lisce e a sezione concava. – si legge in una nota- Il loro numero, ventiquattro, rimanderebbe più a una tipologia "asiatica" che greca. Il tipo di marmo e la resa del pezzo pongono inoltre importanti questioni relative alla provenienza del reperto e alle mastranze che lo hanno eseguito. I risultati dello studio del manufatto saranno illustrati in una conferenza stampa presso il Comune di Sperlonga giovedì 15 marzo alle ore 12.00″.