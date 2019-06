Un incendio, tre le 3 e le 4 di notte, ha completamente distrutto il centro anziani e la casa del parco all'interno del Parco delle Valli in III Municipio a Roma. La struttura, posta subito dopo l'ingresso di via Val d'Ala, era un punto di riferimento importante per il quartiere, in particolare per le attività rivolte alla terza età: il campo da bocce, gli appuntamenti per giocare a carte e stare insieme. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio ed evitare che si propagasse ulteriormente, hanno spento le fiamme quando ormai rimaneva in piedi soltanto lo scheletro dell'edificio prefabbricato. Aperta un'inchiesta per appurare se si tratti di un gesto doloso o se le fiamme si siano propagate per un corto circuito.

Caudo: "Ricostruiremo il centro anziani in tempi brevi"

Il presidente del III Municipio Giovanni Caudo ha voluto rassicurare questa mattina i cittadini: “Faremo di tutto per ricostruirlo nel più breve lasso di tempo possibile". “Questa notte il Centro Sociale Anziani Conca d'Oro nel Parco delle Valli è stato completamente distrutto da un incendio – così Maria Concetta Romano, Assessora alle politiche sociali del III Municipio – Il Centro era stato recentemente ristrutturato per riqualificare gli spazi che i numerosi soci utilizzavano per le loro attività. L'amministrazione del Municipio è vicina al Presidente e a tutti i soci del Centro che avevano in esso un punto di riferimento e di aggregazione”. La speranza di tutti insomma è che dalla cenere di quello spazio così importante per la qualità della vita dei più anziani, possa presto rinascere una struttura anche più bella.