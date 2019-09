in foto: Immagine di repertorio

Un ampio incendio si è sviluppato sul litorale romano nel pomeriggio di oggi – venerdì 20 settembre – in particolare nella zona di Torvaianica. Il rogo ha interessato diversi ettari di sterpaglia a ridosso della linea costiera. Un'alta colonna di fumo si è alzata in cielo ed era visibile anche da Pomezia e dalla zona di Nuova Florida. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia, e i volontari di diversi gruppi di Protezione Civile, che hanno domato l'incendio sviluppatosi nell'area di via Danimarca. Le fiamme sono arrivate a minacciare l'area di un campeggio che si trova in via Siviglia. Ancora non è chiara l'origine del rogo ma appare essere di origine dolosa.