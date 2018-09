in foto: La statua di Garibaldi danneggiata da un fulmine

La statua equestre di Giuseppe Garibaldi al Gianicolo è stata danneggiata da un fulmine nella notte durante il violento temporale che si è abbattuto sulla Capitale. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma stanno effettuando una verifica strutturale del monumento, probabilmente colpito alla sua base da un fulmine, come si vede nelle fotografie diffuse dai pompieri. Stando a quanto si apprende la statua di piazzale Garibaldi non avrebbe comunque riportato danni importanti e comunque non si registrano feriti.

in foto: Foto dei vigili del fuoco

Per motivi di sicurezza i vigili del fuoco hanno richiesto il transennamento di parte della piazza, permettendo comunque il traffico veicolare.

Il monumento, situato nel punto più alto del colle, venne realizzato da Emilio Gallori e fu inaugurato il 20 settembre 1895. Ai lati della statua equestre sono scolpite le figure allegoriche dell'Europa e dell'America.

Il comunicato dei vigili urbani: "Sono crollati alcuni pezzi del basamento del cavallo della statua in onore di Giuseppe Garibaldi, al Gianicolo. A rendersene conto per prime alcune pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, che su segnalazione di un cittadino si sono recate immediatamente sul posto, accertando il danno e avvisando i Vigili del Fuoco e la Sovrintendenza ai beni archeologici. L’area, interessata dal cedimento strutturale, è stata delimitata dagli agenti del Gruppo Centro (ex Trevi) per motivi di sicurezza ed è attualmente interdetta al transito pedonale e veicolare".