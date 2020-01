in foto: Le foto del mezzo incidentato

Le foto sono state postate nella serata di ieri su Facebook dalla sindacalista Micaela Quintavalle: "Un collega di atac mi ha appena inviato questa foto. Pare sia un filobus appena preso. Per fortuna nessun ferito…". Le foto mostrano un mezzo in servizio sulla linea 90 express di Atac spezzato in due: lo snodo centrale del mezzo publico che ha ceduto, con la pedana, dove si trovano i passeggeri in piedi crollata sulla strada. L'episodio è avvenuto attorno alle 20.00 della serata di ieri – martedì 14 gennaio – all'altezza di Batteria Nomentana, mentre il mezzo viaggiava in direzione del capolinea di Largo Labia dopo essere partito dalla Stazione Termini. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto il personale dell'Atac che ha provveduto alla rimozione del mezzo incidentato.