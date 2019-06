in foto: Immagine di repertorio

Un motociclista di 52 anni è morto la scorsa notte dopo l'impatto con un cavallo che vagava su via Ostiense. L'incidente mortale è avvenuto all'altezza di Tor di Valle poco dopo la mezzanotte, quando l'animale che stava vagando nella zona ha improvvisamente tagliato la strada al centauro che non è riuscito a evitare lo scontro con il cavallo. L'impatto purtroppo non gli ha lasciato scampo: il personale del 118 quando è arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, il 52enne sbalzato dalla sua moto sarebbe morto sul colpo. Il cavallo, ferito nello scontro, è stato rintracciato e fermato a un centinaio di metri dal luogo nell'incidente. Sul posto le forze dell'ordine e gli agenti del XII Gruppo della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi del caso. Da quanto si apprende il cavallo sarebbe dotato di microchip d'identificazione e si sta procedendo a rintracciare i proprietari.