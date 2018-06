in foto: Foto di Massimiliano Gobbi "L’eco del litorale"

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella serata di ieri – giovedì 14 giugno – sulla spiaggia di Tor San Lorenzo, sul litorale romano nel tratto di viale Marino, all'altezza di via delle Rondini. Sul posto il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, e le forze dell'ordine. Il corpo si presentava in uno stato di decomposizione piuttosto avanzato.

Da un primo esame sarebbe stata esclusa la morte violente e si propende per un decesso per cause naturali, anche se solo l'autopsia disposta dal magistrato di turno della Procura di Velletri potrà stabilire con certezza la causa del decesso. La polizia mortuaria ha trasportato la salma dell'uomo – da quanto si apprende un senza fissa dimora di circa 50 anni che da diverso tempo alloggiava in una baracca sulla spiaggia: addosso non aveva documenti e non se ne conoscono le esatte generalità.