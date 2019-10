Un busto per Anna Magnani a Trastevere verrà svelato venerdì 25 ottobre alle 17.30. Così Roma vuole ricordare una delle più grandi attrici del cinema italiano, simbolo del neorealismo del dopoguerra protagonista di numerose pellicole che hanno fatto la storia del XX secolo. La scultura è stata realizzata dall'artista Gianluca Bagliani e sarà collocato nella nicchia del palazzo di via della Pelliccia 45 e sarà corredata da una targa in travertino dedicata ‘A Mamma Roma'. Madrina della manifestazione sarà l'attrice Lidia Vitale, mentre interverrà anche Kasia Smutniak, attrice e fondatrice della Pietro Taricone Onlus. Presenti anche la presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi e Stefano Marin, presidente della commissione urbanistica del municipio che patrocina la manifestazione. Bagliani realizzerà, oltre a quello previsto per Trastevere, altri trenta busti di Anna Magnani: il ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficienza.

Attrice di straordinario talento, la prima comparsa al cinema di Anna Magnani è stata nel 1928 nel film ‘Scampolo' di Augusto Genina. Il suo primo vero debutto è però nel 1934 ne ‘La cieca di Sorrento' di Nunzio Malasomma. Ma è nel 1945 che Anna Magnani entra nell'olimpo del cinema, conquistando la fama mondiale: è quello l'anno di ‘Roma Città Aperta', manifesto del neorealismo dove l'attrice interpreta la Sora Pina, figura ispirata a quella di Teresa Gullace , la donna uccisa da un soldato tedesco mentre cercava di parlare con il marito prigioniero. Per quel ruolo, Anna Magnani ha vinto un nastro d'argento. Ne vincerà ben cinque in tutta la sua carriera. Ma Anna Magnani è stata anche la prima italiana vincere l'Oscar come Migliore attrice protagonista per il film ‘La rosa tatuata' del 1955, dove interpreta Serafina delle Rose, emigrante siciliana sposata a un camionista che trasporta droga. È stato il suo primo film a Hollywood, dopodiché ne ha girati altri due. È morta a Roma il 26 settembre 1973 all'età di 65 anni a causa di un tumore al pancreas.