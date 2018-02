Tutti dicono che dipende dalla zona. E che, ovviamente, se ci si vuole accomodare in uno dei luoghi più in di Roma, ovvero la centralissima piazza del Popolo, bisogna mettere in conto un sovrapprezzo inevitabile al bar, correlato peraltro con le spese d'occupazione di luogo pubblico in una location così prestigiosa.

Sarà. Ma su Tripadvisor un turista straniero di madrelingua spagnola, reduce da un recente viaggio nella Capitale italiana, proprio non ci sta: possibile – dice – che abbiamo pagato un caffè espresso 3 euro e 50 centesimi (nello scontrino non c'è), un cappuccino e un latte macchiato 4,50 euro, cui vanno aggiunti 1,50 euro di «servizio» ? Non è la prima volta che sui social network e sui siti specializzati in recensioni di ristoranti e bar a Roma arrivano questo tipo di lamentele, accompagnate da scontrini scandalosi che mostrano quanto può costare cara anche una semplicissima per non dire spartana, colazione a Roma. Anche per questo motivo sempre più visitatori chiedono ai B&B o agli alberghi in cui alloggiano la colazione inclusa. Per evitare un surplus di spesa una volta usciti in strada a visitare la Città Eterna.