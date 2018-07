in foto: foto di repertorio

Un bambino di otto anni è caduto dal terrazzo di casa in via Collatina 46,periferia est di Roma. Ha fatto un volo di tre piani ed è piombato, stando a quanto riporta il Tempo, su una passante che camminava sul marciapiede. Il bimbo è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Sarebbe tuttora ricoverato in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto intorno alle 15 e 30 di oggi, giovedì 5 luglio. Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell'incidente con il bimbo c'erano tre fratellini e la madre.

Indagano i carabinieri della stazione di Tor Sapienza

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Sapienza, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. "Ero dentro a un negozio quando ho visto precipitare il piccolo e subito dopo urlare dal balcone al terzo piano sopra la mia testa due donne, forse la mamma e la nonna", racconta una testimone sempre al Tempo. Restano poco chiari, per ora, i motivi che hanno causato la caduta del bimbo dal terrazzo. Sconosciute anche le condizioni di salute della signora che stava passeggiando sul marciapiede ed è stata presa in pieno dal bimbo. Forse proprio questo particolare potrebbe salvare la vita al ragazzino, la cui caduta è stata sicuramente attutita.